Flamengo terá Arrascaeta titular, Gabigol no banco e mudança no gol para final da Copa do Brasil; veja time

O Flamengo está escalado para enfrentar o São Paulo pela partida de voltada grande final da Copa do Brasil de 2023, neste domingo, no Morumbi. O técnico Jorge Sampaoli realizou algumas mudanças na equipe titular.

No gol, Rossi será titular na vaga de Matheus Cunha. No meio de campo, Arrascaeta é a grande novidade. O meia está recuperado de uma lesão muscular e é a grande esperança dos torcedores rubro-negros. Já no ataque, Gabigol ficará apenas no banco de reservas.

Assim, o Flamengo vai a campo com: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Pedro e Bruno Henrique.