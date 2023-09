Éverton Ribeiro assume responsabilidade após vice e cita mudanças de Sampaoli: "Acaba prejudicando"

O meio-campista Éverton Ribeiro assumiu a responsabilidade em nome do Flamengo após o vice da Copa do Brasil para o São Paulo, neste domingo, no Morumbi. O jogador disse que a equipe não fez por merecer o título, mas garantiu que o grupo se mantém focado para o restante da temporada.

Ele citou as mudanças promovidas pelo técnico Sampaoli para esta partida. Nesta tarde, o argentino completou 40 jogos sob o comando do Rubro-Negro, com 40 escalações diferentes.

"Jogar no Flamengo é uma cobrança grande, nós que criamos isso pelos títulos que ganhamos. Nós tivemos chances, mas não fizemos o suficiente para vencer. São muitas mudanças e isso acaba prejudicando. E faltou a gente entregar mais dentro de campo, nós assumimos a responsabilidade, somos nós que jogamos", disse o atleta.