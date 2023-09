Escanteado após venda, Pedro volta a ganhar espaço no Corinthians

Após ser vendido ao Zenit, da Rússia, o jovem Pedro tinha perdido espaço no Corinthians, tendo feito a sua última partida contra o Universitário-PER, pela Sul-Americana. Porém, após a volta da Data-Fifa, a joia do Terrão voltou a ter oportunidades.

Nas últimas três partidas do Timão, o atacante começou como titular em todas e, inclusive, anotou o tento corintiano na derrota para o Fortaleza. Assim, o jogador mostrou o porquê das expectativas altas sobre ele e ainda venceu a disputa contra Wesley, outro prata da casa.

Já negociado, Pedro permanecerá no Corinthians até fevereiro de 2023, quando completar a maioridade. O Zenit desembolsou 9 milhões de euros (R$47 milhões) para ficar com metade dos direitos econômicos do jogador. O Alvinegro Paulista manteve os outros 30%.