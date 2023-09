Escalação do São Paulo: Dorival repete time do jogo de ida em busca do título

Após a vitória por 1 a 0, o São Paulo tem a vantagem de jogar pelo empate para conquistar o inédito título da Copa do Brasil. Uma vitória do Flamengo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Essa é a segunda final de Copa do Brasil da história do São Paulo. A primeira aconteceu há 23 anos, quando o Tricolor acabou perdendo o título para o Cruzeiro após empate sem gols no Morumbi e vitória do Cabuloso por 2 a 1, de virada, no Mineirão, com direito a gol de falta de Geovanni aos 45 minutos do segundo tempo.