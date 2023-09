Em jogo disputado, Brasil supera Japão e garante vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

O jogo entre Brasil e Japão

O primeiro set foi um show do Brasil. O time comandado por Zé Roberto Guimarães conseguiu superar as dificuldades que vinha tendo ao longo da competição e fez um ótimo set. A Seleção ainda foi capaz de aproveitar os erros das japonesas e fechou a parcial em 25/21. A ponteira Julia Bergmann foi o destaque brasileiro da parcial, com sete pontos (seis ataques e um ace).

No segundo set, porém, o Brasil pareceu ter deixado o ritmo baixar e viu o Japão crescer na partida. As brasileiras não conseguiam colocar a bola no chão, atacando também muitas bolas para fora, enquanto as japonesas foram avassaladoras na defesa e no bloqueio, fazendo o simples durante os ataques.

A equipe brasileira, porém, começou a esboçar uma reação com a entrada da central Carol e voltou para o jogo perto do fim do set, deixando tudo igual com a capitã Gabriela Guimarães sendo decisiva para o empate. No entanto, com o set point do Japão, o Brasil vacilou e viu as asiáticas fecharem o placar com um ace, em parcial de 25/22.

No terceiro set, com a confiança recuperada, o Brasil iniciou bem. O set foi disputado ponto a ponto, mas as japonesas ainda assim conseguiram uma pequena superioridade por conta da defesa. A Seleção Brasileira pecou nos passes, mas igualou o marcador em 24 a 24 após um set point das japonesas. Com um ace de Rosamaria, as brasileiras viraram a parcial e venceram por 27/25.