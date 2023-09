Dorival x Sampaoli: técnicos chegam para decisão vivendo momentos opostos

Dorival Júnior e Jorge Sampaoli chegam para a partida decisiva da final da Copa do Brasil vivendo momentos antagônicos. De um lado, o treinador do São Paulo goza de grande prestígio com a torcida e pode entrar para a história do clube como comandante de um título inédito. Do outro, o técnico rubro-negro caminha a passos largos para ter sua passagem pelo Flamengo interrompida precocemente.

Dorival Júnior foi contratado pelo São Paulo em abril para suceder Rogério Ceni, que fracassou ao ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo modesto Água Santa, além de não ter conseguido vencer no início do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Logo que assumiu a equipe, o atual técnico tricolor teve de lidar com o temor pelo rebaixamento e o clima pesado no CT da Barra Funda, mas, aos poucos, foi colocando a casa em ordem.

Dorival Júnior, aliás, pode ser o primeiro treinador a conquistar a Copa do Brasil por dois anos consecutivos por duas equipes diferentes. Em 2017 e 2018 Mano Menezes faturou o bicampeonato do torneio, mas em ambas as oportunidades à frente do Cruzeiro.