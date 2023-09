Dorival recorda campanha e enaltece trabalho à frente do São Paulo após título da Copa do Brasil

O técnico Dorival Júnior foi só alegria após conquistar o título da Copa do Brasil pelo São Paulo de maneira inédita. A equipe empatou com o Flamengo no Morumbi, neste domingo, e assegurou seu primeiro troféu do torneio nacional.

Emocionado, o treinador enalteceu a campanha do time são-paulino nesta edição da Copa do Brasil. Antes de bater o Rubro-Negro na decisão, o Tricolor passou pelo rivais Palmeiras e Corinthians nas fases anteriores.

"Acho que foi a campanha que nos deu merecimento. Fizemos um grande jogo na semana passada. É uma decisão com duas grandes equipes e acredito que aquela que entendeu melhor os processos ficou com o título. Olha, o que nós nos preparamos para a decisão, nunca aconteceu em time nenhum. Tudo o que foi feito de um modo geral, entre torcida, diretoria, jogadores e comissão, só tenho a agradecer e enaltecer", disse o treinador ao SporTV.