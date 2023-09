Dois dos últimos quatro jogos do Palmeiras com o Boca Juniors foram decididos no fim

No jogo seguinte aconteceu a primeira vitória do Palmeiras na Bombonera, na volta da fase de grupos. Keno abriu o placar aos 40 do primeiro tempo, e Lucas Lima decretou a vitória aos 22 do segundo tempo.

No mesmo ano, Palmeiras x Boca voltaram a se enfrentar nas semifinais. No primeiro jogo, na Argentina, o time xeneize fez 2 a 0, com dois de Benedetto, aos 38 e 43 do segundo tempo, passo importante para a classificação à final daquele ano. Na volta, prevaleceu o empate por 2 a 2, que eliminou o Palmeiras. Luan e Gómez marcaram os do Palmeiras aos oito e aos 15 do segundo tempo. Ábila, aos 18 do primeiro tempo, e Benedetto, aos 25 da etapa final, marcaram paa o Boca.

O Verdão, que recebeu folga neste sábado, volta a treinar neste domingo, na Academia de Futebol, de olho no Boca Juniors.