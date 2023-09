Diniz mantém base em convocação, mas vê Seleção "aberta" para novos jogadores

O Brasil está com 100% de aproveitamento na corrida por uma vaga no Mundial. O time goleou a Bolívia por 5 a 1, em Belém-PA, e superou o Peru por 1 a 0, em Lima. Com isso, o time está na liderança, com seis pontos.

Fernando Diniz, aliás, aproveitou para fazer um balanço sobre a sua primeira experiência no banco de reservas da Seleção Brasileira.

"A equipe teve muito mais pontos positivos do que negativos. Embora o pouco tempo, repetimos o máximo que dá. Com o tempo, vamos ganhar mais entendimentos do que penso de futebol. Embora os jogadores tenham sido impecáveis na hora de absorver as ideias e colocar dentro de campo. Contra a Bolívia andou de uma maneira muito positiva e coerente", disse o técnico.

"Contra o Peru, esperávamos um jogo diferente, uma rivalidade que já existe, um campo alto e seco, um pouco de cansaço e alguns erros que jogamos de maneira equivocada em alguns momentos. Acho que vamos conseguir melhorar. Uma crítica que faço a mim, contra o Peru, demorei muito para mexer no time. Estava envolvido no jogo e não vi o relógio. Mexeria antes. Eu não tenho obrigatoriedade para mexer, é para melhorar o jogo. Eu teria colocado os mesmos jogadores que coloquei um pouco antes", finalizou.