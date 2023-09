Desde que demitiu Dorival Júnior, Flamengo perdeu seis dos sete títulos disputados; veja lista

Após a saída do treinador português, o clube carioca buscou Jorge Sampaoli na tentativa de reverter a temporada. Desde a chegada do argentino, porém, o Flamengo viveu crises dentro e fora de campo, com conflitos entre jogadores, entre jogadores e comissão técnica, e muita cobrança da torcida.

O clima ruim se refletiou nos jogos, o Flamengo não conseguiu embalar sequência positiva e acabou eliminado ainda nas oitavas de final da Libertadores, para o Olimpia (PAR), em agosto.

Neste domingo, o Flamengo encarou o São Paulo, no Morumbi, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. No reencontro com Dorival Júnior, a equipe carioca buscava virar um 1 a 0, chegou a ser superior durante parte do jogo, mas ficou com o vice-campeonato.

Agora, o Flamengo volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro. Na sétima posição, com 40 pontos, o Rubro-Negro está a dois pontos do G4 e onze do líder Botafogo. A competição nacional é a última esperança do time carioca de termianr o ano com um título.