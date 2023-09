Criticado pela torcida, Matheus Bidu ganha voto de confiança de Luxemburgo

"Temos que entender que hoje é necessário que o jogador se adapte. Ele é um jogador bastante útil e foi bom para ele o cruzamento, para apagar a imagem do jogo contra o Fortaleza", complementou.

Matheus Bidu ? Botafogo#VaiCorinthians pic.twitter.com/hm8NiLfZuu

? Corinthians (@Corinthians) September 23, 2023

No duelo, Bidu somou cinco passes decisivos, uma grande chance criada, recuperou dez bolas e ganhou cinco de sete embates, segundo dados do Sofascore. O lateral ainda teve 70 de 73 passes decisivos e acertou as três bolas longas que tentou.