Corinthians faz treino tático e se prepara para jogo com o Fortaleza na Sul-Americana

Na manhã deste domingo, o Corinthians deu sequência à preparação para o confronto contra o Fortaleza, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Timão chega confiante para o embate depois de ter vencido o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, na última sexta-feira. O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Gil.

O treino desta manhã no CT Dr. Joaquim Grava teve início na academia, onde os jogadores realizaram um trabalho de força e ativação.

Em seguida, os comandados de Vanderlei Luxemburgo foram para o gramado do campo 3, no qual a comissão técnica comandou o aquecimento. Depois, o elenco alvinegro participou de um treino tático e também de finalização para encerrar as atividades deste domingo.