Elenco do Fluminense passa por exame antidoping surpresa promovido pela Conmebol

O Fluminense se prepara para o duelo de ida pela semifinal da Libertadores. Os tricolores recebem o Internacional, nesta quarta-feira, no Maracanã.

No treino, no último sábado, o elenco foi surpreendido por membros da Conmebol. A entidade realizou exame antidoping surpresa.

A medida não foi uma exclusividade do time comandado pelo técnico Fernando Diniz, também sendo feita em Porto Alegre, com o elenco do Internacional.