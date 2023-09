Com gol e assistência de David Neres, Benfica vence o Portimonense pelo Campeonato Português

Benfica quase leva o empate, mas vence e cola no líder

Logo no começo do primeiro tempo, o Benfica fez valer sua superioridade e abriu o placar aos cinco minutos de jogo. Após boa troca de passes na intermediária, Alexander Bah recebeu na ponta da área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro adversário. A pressão encarnada continuou e Petar Musa foi servido por David Neres e, dentro da área, chutou de primeira para ampliar a vantagem aos 17.

Depois disso, o jogo começou a se equilibrar, com o Portimonense conseguindo ter a posse de bola mais efetiva pela primeira vez na partida. No entanto, os donos da casa não conseguiram produzir ofensivamente, e o jogo foi para o intervalo com dois gols de vantagem para os visitantes.

O segundo tempo começou equilibrado, com os donos da casa conseguindo a primeira finalização do jogo logo aos dois minutos. Com o ânimo, o Portimonense conseguiu abrir seu marcador após um contra-ataque rápido puxado por Jasper, que serviu Hélio. O camisa 77 finalizou cruzado e colocou fogo no jogo. Minutos depois, a equipe mandante teve um pênalti marcado a seu favor - após toque na mão de Morato. Rildo, na cobrança, bateu no canto mas o goleiro Trubin conseguiu fazer a defesa, mantendo os Encarnados à frente no placar.