Com dois de Morata, Atlético de Madrid vence o Real Madrid no clássico de La Liga

Atleti é mortal pelo alto e bate o Madrid no clássico

Com as duas equipes buscando jogo, o Atlético de Madrid conseguiu abrir o placar logo no começo do primeiro tempo com Álvaro Morata. O centroavante recebeu cruzamento na medida de Samuel Lino e, sozinho, colocou a bola na rede. Mesmo com o marcador aberto, a partida continuou continuou lá e cá até que, aos 17, Griezmann ampliou a vantagem para os Colchoneros, também de cabeça, após levantamento na medida de Saúl.

O Madrid conseguiu se encontrar no jogo perto dos 30, chegando pela primeira vez com uma cabeçada de Valverde, mas o Atleti teve mais uma boa oportunidade com Saúl, mas Kepa conseguiu fazer a defesa. Minutos depois, Toni Kross marcou um golaço da entrada da área após limpar o marcador e mandar um foguete, sem chances para Oblak. O Real chegou ao empate com Camavinga, mas Rudiger, impedido, participou da jogada e o gol foi anulado.

