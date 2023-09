Com cesta no último segundo, Franca bate Bonn e conquista título da Copa Intercontinental de basquete

No primeiro quarto, o domínio foi do Franca. Com a defesa bem postada, o Bonn não conseguiu criar muitas chances e o ataque do time brasileiro foi muito bem. Dessa forma, os primeiros dez minutos de partida acabaram com um resultado positivo no placar: 18 a 13.

No segundo quarto, a equipe da Alemanha melhorou muito e voltou bem mais ligada para o jogo. O Franca teve dificuldades em parar os contra-ataques do Bonn. No entanto, perto do intervalo, o clube do interior paulista conseguiu recuperar a confiança e empatou o marcador em 34 a 34.

O terceiro período foi praticamente uma repetição do primeiro. A partida seguiu bem disputada, mas o Franca tinha uma carta na manga que o Bonn não possuía. O argentino Scala foi fundamental para que o time brasileiro seguisse na frente do placar com sua cesta de três pontos, e o placar ao fim dos 30 minutos era de 58 a 50.

O último quarto, porém, foi sofrido para o Franca. O time perdeu a concentração e viu o Bonn aproveitar as chances para deixar tudo igual. Foi com um segundo faltando que o capitão Lucas Dias conseguiu um belo arremesso de dois pontos para dar o título ao clube paulista.