Casares vê Dorival como grande acerto do São Paulo e fala sobre Lucas: "Vamos trabalhar para que fique"

O São Paulo se consagrou campeão da Copa do Brasil pela primeira vez na história neste domingo, após empatar em 1 a 1 com o Flamengo, no Morumbi. O presidente Julio Casares celebrou o feito e destacou que o grande acerto da diretoria foi buscar a contratação do técnico Dorival Júnior.

"É muita emoção. Foi uma festa muito bonita, um título maravilhoso. O que vale hoje é a alegria do torcedor, um título inédito. Não poderia ter um enredo melhor, enfrentamos Palmeiras, Corinthians e Flamengo", disse.

"A melhor decisão, com todo respeito, o Rogério teve que sair, um grande profissional, um ídolo, foi buscar o Dorival. Pegamos um avião e fomos na casa dele. Eu estava de olho na TV e o Corinthians estava perdendo para o Argentinos Juniors. Eu disse que teríamos que apertar a mão. Ali era o momento de termos o Dorival até 2024. Se bobear vamos renovar. Nesse momento, apontamos a mão dele e fechamos. Passou 15 minutos e o Corinthians ligou para ele. Ele acalmou o elenco. Ele disse que poderíamos conquistar um título. Voltarmos a ser protagonistas. Foi um processo de reconstrução", completou ao SporTV.