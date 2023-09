Cantillo se pronuncia após vídeo íntimo vazar: "Peço respeito"

Na última semana, viralizou um vídeo gravado por uma mulher, supostamente dentro da casa do colombiano, que afirma expor uma traição do jogador do Timão. A gravação também mostra porta-retratos e fotos da família de Cantillo.

Nas últimas três partidas, Cantillo voltou a ser relacionado por Vanderlei Luxemburgo, no duelos contra Fortaleza, Grêmio e Botafogo. O colombiano não entrava em campo desde a segunda rodada da Libertadores, contra o Argentinos Jrs., no dia 20 de abril.