Calleri revela lesão e terá de passar por cirurgia: "Deixei a vida mesmo machucado"

Calleri sofreu a lesão em seu tornozelo direito em fevereiro deste ano. Na época, o jogador optou por um tratamento conservador para evitar o longo período de recuperação após cirurgia. No entanto, passados alguns meses, ele não conseguiu se livrar da operação e de um tempo considerável afastado dos gramados.

"Tenho essa lesão no tornozelo faz tempo. Não me recuperei bem, o tratamento conservador deu para jogar até agora, mas já está me atrapalhando demais. Já falei para todos que, se a gente fosse campeão, ia tentar arrumar meu tornozelo. É isso que vou fazer depois de ganhar a Copa do Brasil", concluiu.

O camisa 9 é o artilheiro do elenco do São Paulo na atual temporada, com 12 gols, e entrou para a história do clube com o título deste domingo. Agora, Calleri focará em sua recuperação para seguir ajudando o Tricolor na próxima temporada, que terá como atrativo principal a Copa Libertadores.