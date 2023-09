Calleri festeja primeiro título pelo São Paulo, mas rechaça status de ídolo: "Tenho que ganhar muito mais"

Calleri é um dos jogadores que mais possuem carinho da torcida no atual elenco do São Paulo. Entretanto, o camisa 9 ainda não se vê como um ídolo do clube.

"Não, para ser ídolo tenho que ganhar muita coisa a mais. Sempre falo que o Rogério (Ceni) é ídolo, o Zetti é ídolo, o Raí é ídolo. Mas sem dúvidas é o título mais especial da minha carreira", disse.

Com a conquista, Calleri sem dúvidas se coloca como um dos principais atletas do Tricolor neste recorte recente. Com um gol no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o centroavante é uma das referências do plantel e tem seu nome cantado pelos torcedores na arquibancada em todas as partidas.

Ele está em sua segunda passagem pelo São Paulo. A anterior foi em 2016, quando conduziu a equipe à semifinal da Libertadores, mas acabou sendo eliminado pelo Atlético Nacional, da Colômbia. No total, são 60 gols em 155 jogos com a camisa tricolor.