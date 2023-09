Beraldo celebra título inédito pelo São Paulo e exalta Dorival: "Ainda não caiu a ficha"

O São Paulo conquistou, neste domingo, o título da Copa do Brasil de 2023 depois de empatar em 1 a 1 com o Flamengo, no Morumbi. Revelação e um dos grandes destaques do Tricolor na temporada, o zagueiro Beraldo destacou a sua alegria com o troféu.

"Ainda não caiu a ficha do tamanho desse título para o São Paulo. Era o que faltava na nossa prateleira. A gente conseguiu conquistar e da melhor forma possível, em casa, com nossa família e torcedores. Tudo foi escrito da melhor forma", disse.

O garoto ainda aproveitou para exaltar o técnico Dorival Júnior, que se consagrou bicampeão do torneio mata-mata. Em 2022, ele ergueu o caneco justamente com o Flamengo.