Beatriz Souza ganha medalha de ouro e Mayra Aguiar conquista o bronze no GP de Judô do Azerbaijão

Com os dois pódios no GP de Baku, o Brasil figurou em sexto lugar no quadro geral de medalhas. O líder foi o Azerbaijão, dono da casa, que conquistou três ouros, uma prata e um bronze. Geórgia, Japão, Itália e Kosovo, respectivamente, completaram o top 6.

É NOSSO!!! Mayra Aguiar 78kg vence Alina Böehm ?? com um waza-ari e conquista a 1ª medalha do time #brasiljudo no Grand Slam de #judobaku ? Dudenaite ??

? Wada ??