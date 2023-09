Bayer Leverkusen goleia Heidenheim e assume vice-liderança do Alemão

𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗧𝗶𝗺𝗲 ⏸️



THIS IS WHAT WE DO!

WE NEVER GIVE UP!

BAYER 04! 🖤❤️



90+6' | 4-1 | #B04FCH | #Bayer04 pic.twitter.com/t0e4hxVxCW