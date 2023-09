Atuesta avança em processo de transição, e Dudu trabalha na parte interna do CT do Palmeiras

O colombiano vem sendo desfalque para Abel Ferreira desde a reta final do Campeonato Paulista. Em atividade após a partida com a Ferroviária, pela penúltima rodada da fase de grupos, o jogador sofreu uma ruptura no ligamento do joelho direito. Atuesta, então, passou por cirurgia e agora vive a expectativa de voltar a reforçar o time.

Por outro lado, Dudu ainda está apenas no começo de sua recuperação de ruptura do ligamento cruzado anterior e de lesões no menisco. O camisa 7 sofreu a lesão no duelo diante do Vasco, no Allianz Parque, pela pela 21ª rodada do Brasileiro, e passou por cirurgia no início de setembro.

Na ocasião, Dudu precisou se substituído no primeiro tempo, dando lugar a Breno Lopes, que inclusive sofreu a falta que originou o gol de Raphael Veiga, o da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzmaltino.