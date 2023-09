Arboleda sente lesão, deixa final da Copa do Brasil no 1º tempo e preocupa o São Paulo

O São Paulo ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. Neste domingo, Arboleda sentiu um incômodo na parte posterior da coxa esquerda e precisou sair ainda no primeiro tempo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Morumbi.

O zagueiro alegou dores na região com apenas seis minutos da etapa inicial e pediu substituição. O equatoriano deixou o gramado muito abatido para a entrada de Diego Costa.

Agora, Arboleda deve passar por exames nos próximos dias para saber a gravidade da lesão.