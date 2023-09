Arboleda revela frustração ao sair com dores na final e vibra com título pelo São Paulo: "Hoje tá liberado"

O zagueiro Robert Arboleda revelou uma frustração ao ser substituído com dores na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, neste domingo. Sem ele, o São Paulo se manteve firme para assegurar o título de maneira inédita após o empate por 1 a 1, no Morumbi.

O equatoriano deixou o gramado com apenas oito minutos do primeiro tempo, sentindo a posterior da coxa esquerda. No seu lugar, o técnico Dorival Júnior colocou o jovem Diego Costa.

"É frustrante, muito triste. Você se prepara para chegar a uma final e poder jogar. Lamentavelmente, não consegui hoje. Mas quero parabenizar todos os jogadores pelo esforço e também agradecer à torcida pelo apoio", disse o atleta em entrevista à Gazeta Esportiva.