Aniversariante na véspera da final, Calleri busca título para se tornar ídolo do São Paulo

No último ano, Calleri anotou 27 tentos em 67 partidas pelo São Paulo. Ele quase venceu o título da Sul-Americana, mas acabou perdendo na final para o Independiente del Valle, por 2 a 0, em Córdoba.

Em 2023, o argentino pretende enfim levantar seu primeiro troféu para receber o status de ídolo do Tricolor. Embora ele conte com o carinho da torcida e seja o segundo maior artilheiro estrangeiro do clube, a falta de conquistas impede o atleta de se coroar como um dos mais importantes da equipe.

O camisa 9 é o artilheiro do São Paulo neste ano, com 12 gols, e foi responsável por colocar o time em vantagem na final da Copa do Brasil. Ele anotou o único tento da equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no jogo de ida da decisão, no Maracanã.

A segunda partida está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi. Como o Tricolor bateu o Rubro-Negro no primeiro encontro, precisa de um simples empate em casa para assegurar o título inédito. São esperados mais de 60 mil torcedores são-paulinos no estádio.