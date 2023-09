América-MG x Vasco: onde assistir e informações do jogo pela Série A

Após goleadas sobre Fluminense e Coritiba, o Vasco da Gama segue embalado no Campeonato Brasileiro e pode, finalmente, deixar a zona do rebaixamento nesta segunda-feira. Em jogo adiado da 15ª rodada, o Cruzmaltino visita o América Mineiro na Arena Independência, a partir das 20 horas (de Brasília).

Este confronto terá transmissão exclusiva do Premiere.

Com 23 pontos, o Vasco é o 18º colocado na tabela de classificação, uma posição à frente do Coelho, que soma apenas 17 pontos. Em caso de vitória, a equipe de São Januário ganhará três posições (Santos, Bahia e Goiás) e sairá do Z4.