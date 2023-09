Zé Gabriel destaca "respaldo interno" para superar dificuldades no Vasco

Classificação e jogos Brasileirão

O apoio recebido no Vasco, para Zé Gabriel, foi fundamental na virada de fase. "Sempre tive respaldo interno, em pessoas que confiavam em mim. Não estava em momento bom, não conseguia performar", confirmou.

Para o Vasco, o clima é de confiança após duas vitórias seguidas no Brasileirão, apesar de a equipe ainda amargar a zona de rebaixamento. "Esse respaldo no clube é muito importante para viver esse momento hoje, não só pessoal, como na equipe, com as vitórias nos últimos jogos", encerrou Zé Gabriel.