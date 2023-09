Sport goleia o Londrina pela Série B e encosta no líder Vitória

Neste sábado, o Sport goleou o Londrina por 4 a 0, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. Os donos da casa foram mortais nos contra-ataques e nas bolas paradas, e garantiram o resultado que os colocam na cola do líder.

Com o resultado, o Sport vai a 53 pontos, apenas dois atrás do líder Vitória. Já o Londrina é o 19º colocado, com 21 pontos, e se complica na fuga contra o rebaixamento, com nove pontos a menos que o Avaí, primeiro time fora do Z4.

As duas equipes voltam a campo pela 30ª rodada da Série B. Na próxima quinta-feira, o Londrina recebe o Sampaio Corrêa, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café. No dia seguinte, o Sport visita o Avaí, na Ressacada, às 19h.