Sob chuva, Inter segue preparação para a semifinal da Libertadores diante do Fluminense

O Internacional segue preparação para o jogo de ida da semifinal da Libertadores diante do Fluminense, que acontece na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Sob grande chuva na capital gaúcha, o elenco colorado foi ao gramado do CT Parque Gigante para dar continuidade aos trabalhos visando o começo da decisão. A primeira parte do treino, com atividades físicas e técnicas, foi aberta à imprensa. Depois, o técnico Eduardo Coudet e sua comissão trabalharam jogadas e exercícios com bola com os atletas.