São Paulo treina no CT e fecha preparação para final da Copa do Brasil; veja provável escalação

Agora é decisão! Neste sábado, o elenco do São Paulo treinou no CT da Barra Funda e concluiu a preparação para a grande final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O segundo e definitivo jogo da decisão está marcado para as 16h (de Brasília) deste domingo, no Morumbi.

O técnico Dorival Júnior promoveu um trabalho com o provável time e ainda realizou uma atividade de bolas paradas. A outra parte dos jogadores fez um exercício técnico em espaço reduzido. O grupo iniciou a concentração logo após o treinamento.

As atividades tiveram um clima descontraído. Aniversariante do dia, o atacante Calleri recebeu uma tradicional ovada dos atletas são-paulinos por completar 30 anos de idade.