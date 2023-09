São Paulo bate o Desportivo Brasil e aumenta vantagem na liderança do grupo no Paulista sub-20

O São Paulo venceu o Desportivo Brasil na tarde deste sábado, por 3 a 1, no CT Desportivo Brasil. O jogo era válido pela terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista sub-20.

Os gols da vitória são-paulina foram marcados por Talles Wander (duas vezes) e Negrucci. Com o resultado, o Tricolor chega a sete pontos conquistados e aumenta a vantagem na liderança do Grupo 22. O segundo colocado da chave é o Ibrachina, com cinco pontos.

O time comandado pelo técnico Menta ainda se mantém invicto no Estadual. Ao todo, são 14 vitórias e cinco empates das Crias de Cotia pela competição. Apenas os dois melhores colocados de cada grupo avançam para o mata-mata.