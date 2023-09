São José vira para cima do São Bernardo e vence a primeira na segunda fase da Série C; veja outros resultados

São José vira nos minutos finais e sai com a vitória

Jogo aos quatro minutos do primeiro tempo, o São Bernardo abriu o placar com Matheus Oliveira após cobrança de falta que desviou na barreira e enganou o goleiro adversário. Precisando somar pontos para não ser eliminado, o São José foi para cima e chegou ao empate com gol de pênalti do arqueiro Fábio Rampi, aos 16. A partir daí, as equipes não conseguiram criar chances concretar até o intervalo.

A segunda etapa começou assim como terminou a primeira: um jogo truncado com duas equipes nervosas e que precisam do resultado para seguir na caça da vaga na Série B de 2024. Aos 14 minutos, o São José teve a oportunidade de virar o jogo com Renê, que cabeceou livre para fora, desperdiçado grande chance. Com jogo paralisado, as equipes ensaiaram um princípio de confusão, que resultou em cartões amarelos para ambas.

Mesmo com as alterações, o São Bernardo não conseguiu ser efetivo ofensivamente e viu o São José chegar perto da virada - o que acabou acontecendo. Kayan recebeu lançamento e serviu Gilvan, que fez o levantamento. A bola acabou desviando na defesa paulista e morreu no no fundo das redes. A virada aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo e rendeu a primeira vitória para o São José.

Paysandu vence o Botafogo-PB pelo Grupo C

Em jogo de cinco gols, o Paysandu venceu o Botafogo-PB fora de casa pelo placar de 3 a 2. Com quatro bolas na rede ainda na primeira etapa, o Papão saiu vitorioso com gol de Róbson no segundo tempo e deu enorme passo para conquistar o acesso à segunda divisão do Brasileirão de 2024.