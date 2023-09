Santos avança às quartas de finais nos Paulistas sub-15 e sub-17

O Santos ficou no empate de 2 a 2 com o Red Bull Bragantino neste sábado, no CT Rei Pelé, pela última rodada do grupo 23 do Campeonato Paulista sub-17. Com o resultado, o Peixe ficou na liderança da chave e garantiu uma vaga nas quartas de final do torneio.

Agora, o Alvinegro Praiano aguarda os resultados da rodada para conhecer o adversário da próxima fase.

"Um time grande como o Santos tem que estar sempre em primeiro. Esse gol acabou sendo muito importante pra nossa classificação em primeiro lugar. Agora vamos ver quem vamos pegar nessas quartas de final e vamos pra cima", disse Dudu, que balançou as redes, assim como Matheus Xavier.