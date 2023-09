Romero fala sobre reta final de ano do Corinthians: "Precisamos oscilar menos"

O atacante Ángel Romero falou sobre a reta final de ano do Corinthians, que ainda disputa Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americano. Na visão do paraguaio, a equipe precisa oscilar menos para terminar bem a temporada, podendo até conquistar o título inédito da Sula.

"A gente está em uma reta final, oscilamos muito ao longo do ano. Agora precisamos oscilar menos, temos duas competições importantes. Estamos na semi da Sula, falta pouco para ganhar esse título. Seria importante oscilar menos, concentrar mais. Perdemos muitos jogos nos últimos minutos que pecamos na concentração", disse Romero após a vitória do Timão contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Romero, inclusive, entrou no segundo tempo e participou do gol da vitória do Corinthians. O jogador serviu Matheus Bidu, que cruzou para Gil cabecear e conferir no rebote. O camisa 11 vem entrando no decorrer das partidas e conquistou prestígio com Luxemburgo após ter sido escanteado por muito tempo.