Rodri é expulso, mas Haaland marca e Manchester City vence Nottingham para se manter invicto no Inglês

Mesmo após o gol, a equipe mandante seguiu com sua proposta de jogo. O Nottingham, do outro lado, sofria para fazer a marcação. Aos 13 minutos, o City ampliou. Em mais uma troca de passes envolvente, Matheus Nunes entrou na área e cruzou. Haaland subiu mais alto que a zaga adversária e fez o segundo - seu oitavo gol em seis jogos no torneio.

O restante do primeiro tempo foi um tanto morno. Com o resultado na mão, os donos da casa praticamente apenas controlaram a posse de bola. O Nottingham não conseguia recuperar e ficava refém das ações do City, que trocava passes tranquilamente. Com 49 minutos, os visitantes tiveram uma chance de diminuir, mas desperdiçaram. Assim, a primeira etapa terminou em 2 a 0.

No entanto, um jogo que estava tranquilo para o City se complicou logo aos cinco segundos do segundo tempo. Rodri recebeu cartão vermelho direto após perder a cabeça e agredir Gibbs-White. O volante espanhol empurrou o inglês e levou às mãos ao pescoço do adversário. O VAR revisou o lance, mas a expulsão foi mantida.

Com a expulsão de Rodri, o panorama do confronto foi praticamente invertido. O City foi quem passou a se defender e abrir mão da bola, enquanto o Nottingham começou a pressionar e criar oportunidades para tentar diminuir a vantagem de dois gols. Apesar disso, os visitantes pecaram no último passe e poucas vezes levaram perigo real ao gol de Ederson.