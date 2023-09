Recuperado de lesão, Luis Guilherme celebra volta ao Palmeiras e analisa revés para o Grêmio

Recuperado de um estiramento na coxa direita, contraído na vitória contra o Cruzeiro, Luis Guilherme voltou a ser relacionado por Abel Ferreira no Palmeiras. Na última quinta-feira (21), a Cria da Academia saiu do banco de reservas e atuou no segundo tempo da derrota para o Grêmio, no Rio Grande do Sul.

Após o treino do Verdão na última sexta-feira (22), em Porto Alegre, 'Manga' falou sobre o período longe das quatro linhas.

