Recorde na Era Abel: Palmeiras efetua 48 cruzamentos contra o Grêmio, mas tem apenas 16,7% de aproveitamento

Diante do Grêmio, o Palmeiras perdeu por 1 a 0 na Arena na última quinta-feira (21) e perdeu a oportunidade de cortar, ainda mais, a vantagem do líder Botafogo na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Verdão angariou um recorde negativo.

Isso porque, além de não ter conseguido balançar as redes de Gabriel Grando, a equipe de Abel Ferreira alçou 48 bolas para a área ? maior marca desde que o técnico português assumiu o comando da equipe palestrina, no fim de 2020.

Anteriormente, a partida em que o Alviverde havia efetuado o maior número de cruzamentos tinha acontecido na eliminação para o CRB na Copa do Brasil de 2021: 47.