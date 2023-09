Rayssa Leal avança com maior nota em etapa do STU National

A etapa de São Paulo do STU National de skate contou com mais uma boa apresentação de Rayssa Leal. Mesmo com o forte calor, a maranhense brilhou nas semifinais deste sábado entre as mulheres na categoria Street e conquistou a maior nota antes das finais. No masculino, Gabryel Aguilar se classificou como o melhor.

Por ser natural de Imperatriz, no Maranhão, Rayssa diz estar acostumada ao forte calor. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, ela e os demais atletas sofreram sob um sol escaldante, que marcou aquela edição, mas, ainda assim, a medalha de prata veio. Na primeira das duas voltas de 45 segundos a que cada uma tinha direito neste sábado, ela cravou a nota 63,57 e não foi superada.

"A gente viaja mais do que fica em casa e, em muitos lugares, competimos mais em lugares fechados, dentro de arenas. Mas andar com esse calorzinho de casa também é bom. Além de estar quente, a pista é nova e está refletindo bastante, o que emana ainda mais calor. Mas, na real, a felicidade é tanta por estar aqui que a gente até esquece quando está ali dentro andando. É sempre muito bom competir no Brasil. O público é diferente, apaixonado, um combustível a mais pra gente", declarou Rayssa.