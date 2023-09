Problema ao Verdão? Cavani chega à semifinal da Libertadores pressionado no Boca Juniors

No jogo deste sábado contra o Lanús, pela Copa da Liga Argentina, Cavani teve uma atuação apagada. Segundo descrição da página online do TYC Sports, "o jogo não foi aquele que Cavani planejava para quebrar uma longa sequência sem gols e chegar afiado para o confronto da Copa Libertadores com o Palmeiras. Pelo contrário, o uruguaio praticamente não teve chances perto da área e prolongou a seca". Assim, ele deixou o campo ao ser substítulo depois de 79 minutos.

Ao mesmo tempo em que seu atacante não brilha, o Boca Juniors também sofre com uma fase ruim na temporada. O time de Buenos Aires venceu apenas 1 de seus últimos 8 jogos.

Nesta sequência, ainda conseguiu, pelo menos, avançar à semifinal da Libertadores da América com dois empates frente ao Racing. A classificação veio graças o sucesso na disputa dos pênaltis. Porém, um desafio será recuperar a confiança do elenco do Boca Juniors diante um rival muito experiente no cenário sul-americano.