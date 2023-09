Portuguesa Santista busca empate no fim com XV de Piracicaba em jogo de ida da semi da Copa Paulista

Neste sábado, teve início a disputa das semifinais da Copa Paulista. No Estádio Ulrico Mursa, em Santos (SP), Portuguesa Santista e XV de Piracicaba empataram por 1 a 1 no jogo de ida da semifinal e deixaram tudo aberto para o duelo de volta.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 30 de setembro, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. As outras equipes que disputam a vaga na final são Grêmio Prudente e São José.

O XV de Piracicaba teve boa chance no início do jogo. Maikinho arriscou da entrada da grande área e mandou rasteiro perto do gol da Portuguesa Santista. Aos 26, Leonardo salvou o XV após a bola desviar em Gilberto após chute de Anderson Magrão. Já na reta final, Gilberto Alemão quase fez de falta, mas Wagner foi bem no lance e defendeu.