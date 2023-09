Porto vence Gil Vicente e assume liderança provisória do Campeonato Português

? FC Porto (@FCPorto) September 23, 2023

O Porto começou com força máxima e tirou o zero do placar com apenas oito minutos. Após jogada pela esquerda, Mehdi Taremi recebeu a bola na pequena área e tocou de letra para Iván Jaime. O meia dominou e chutou no canto direito para colocar os donos da casa na frente com um belo gol.

Mesmo com menor posse de bola, o Gil Vicente conseguiu criar ofensivamente e dar trabalho para a defesa do Porto. Aos 37 minutos, Depú aproveitou chance criada e deixou tudo igual com chute no canto direito do gol.

No segundo tempo o domínio foi ainda maior do Porto. Mesmo com a bola nos pés, a equipe tinha dificuldade de converter as chances criadas e o jogo caminhava para um empate até os 46 minutos. Após cobrança de falta, Stephen Eustaquio subiu e cabeceou no lado esquerdo do gol, para dar a vitória aos donos da casa.