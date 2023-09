Período sem jogos pode ajudar Santos a ganhar "reforço" para a defesa

O retorno é importante para o Santos, que passa por momentos de dificuldade na defesa e carece de zagueiros. São 12 jogos seguidos sofrendo gols.

No momento, o Peixe conta apenas com Joaquim, João Basso e Messias para a zaga. Os dois primeiros são titulares. O terceiro perdeu espaço recentemente e amarga a reserva. Na última segunda-feira, na vitória de 2 a 1 sobre o Bahia, Marcelo Fernandes montou a equipe com três zagueiros. O lateral esquerdo Dodô foi improvisado na função.

Jair é uma das grandes promessas das categorias de base do Alvinegro Praiano. Ele se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Na última temporada, ele disputou 35 partidas na base. Neste ano, foram apenas três compromissos.

O Santos volta a campo, portanto, no dia 1º de outubro, quando recebe o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 16 horas (de Brasília).