Paulinho decide, Atlético-MG vence o Cuiabá e se aproxima do G6 do Brasileirão

O Atlético-MG venceu o Cuiabá por 1 a 0, neste sábado, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulinho anotou o gol decisivo do embate e chegou ao seu quarto tento na nova casa alvinegra.

Com o resultado, o Galo se aproximou do G6 da competição. O time do técnico Felipão está na nona colocação, com 37 pontos, três a menos que o Athletico-PR, que abre a zona de classificação à Libertadores. O Dourado, por sua vez, está em 11º, com 29.

O Atlético-MG volta a campo agora no próximo sábado, quando visita o Internacional, às 21 horas (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, mas às 18h30, o Cuiabá recebe o Fluminense.