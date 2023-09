Palmeiras sub-15 e sub-17 encerram terceira fase do Paulista com vitória

A equipe sub-17 divide as atenções também com a disputa do Campeonato Brasileiro. Antes de retornar a campo pelo Estadual para enfrentar o Guarani pelas quartas, as Crias da Academia disputam vaga na semi do Brasileiro com o Fluminense, às 15 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Na ida, as equipes empataram por 2 a 2.

No Paulista, o sub-17 encerrou a terceira fase também na liderança do Grupo 25, com 13 pontos.