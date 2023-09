Orlando City x Inter Miami: veja onde assistir ao jogo válido pela MLS

A rivalry match coming up on The Road Ahead, driven by @Audi ?? #VamosOrlando ? x - Orlando City SC (@OrlandoCitySC) September 22, 2023

Apesar de muitos estarem esperando o jogo por conta da presença de Lionel Messi, o camisa 10 argentino pode não atuar no duelo. Isso porque, de acordo com o técnico Tata Martino, o craque está sofrendo com uma cicatriz de uma lesão antiga, e o jogador pode ser mais uma vez poupado para que não haja maiores riscos.

"A princípio é uma cicatriz de uma lesão antiga que o está incomodando. A imagem foi trazida com ele da Argentina, não havia lesão muscular. Também o preservamos (contra o Atlanta) por causa dessa cicatriz. Creio ser exatamente a mesma coisa, não é uma lesão muscular. Mas digo isso mais por conta de uma conversa que tive com ele. Talvez precisemos ser mais cautelosos do que estou dizendo", revelou Tata.

Na última rodada da Major League Soccer, o Inter Miami venceu o Toronto FC por 4 a 0, com destaque para Robert Taylor, que fez dois gols da goleada do clube da Flórida. Já o Orlando City visitou o New York City e foi derrotado pelo placar de 2 a 0. Na tabela, o Inter está na 13ª colocação com 31 pontos, enquanto o Orlando está em segundo com 50.