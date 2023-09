Botafogo tem apenas 26,6% de aproveitamento no returno do Brasileirão

Arrasador no 1º turno, o Botafogo amarga uma queda no returno do Brasileirão, confirmada após o revés de ontem (22) para o Corinthians, na capital paulista. Até o momento, o time carioca só venceu um dos cinco jogos do 2º turno da competição e observa a vantagem na liderança cair para sete pontos em relação ao Palmeiras.

No returno, o Botafogo somou apenas quatro pontos — com uma vitória, um empate e três derrotas. O aproveitamento é de apenas 26,6% dos pontos disputados.

Na primeira metade do Brasileirão, o Botafogo fez 47 pontos em 57 possíveis. A campanha impressionante teve 15 vitórias, dois empates e duas derrotas e rendeu 82.4% de aproveitamento.