Newcastle teria chegado a acordo para renovar contrato de Bruno Guimarães; veja detalhes

Feeling good. ? pic.twitter.com/8wnJ9COz1C

? Newcastle United FC (@NUFC) September 22, 2023

O Newcastle tinha o desejo de renovar rapidamente com o meio-campista não apenas pelo brasileiro ser peça chave no elenco comandado por Eddie Howe, mas também porque o atleta está constantemente na mira de gigantes do futebol europeu. Barcelona e Liverpool, por exemplo, já tiveram interesse no jogador.

Formado nas categorias de base do Osasco Audax, Bruno Guimarães se destacou no Athletico-PR, clube pelo qual conquistou a Copa Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil de 2019. Em seguida, rumou para o futebol europeu.