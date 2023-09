Medalhista olímpica, Rayssa Leal ganha novo uniforme do Corinthians

Na última sexta-feira, o Corinthians estreou o uniforme com o pé direito, batendo o Botafogo, líder do Brasileirão, por 1 a 0, graças ao gol do zagueiro Gil. Antes do confronto, a principal organizada da agremiação, a Gaviões da Fiel, se mostrou contrária à camisa, argumentando que tradição "preto e branco" não pode ser quebrada.

Em busca do título da etapa de São Paulo, Rayssa Leal tenta um lugar entre as oito finalistas. A principal concorrente é a são-paulina Pâmela Rosa, líder do ranking brasileiro.